Cruzeiro e Atlético ganham motivação Cruzeiro e Atlético-MG ganharam novas motivações para o clássico de hoje, às 18h10, no Mineirão. A equipe celeste terá no banco de reservas o técnico Paulo César Gusmão, que fará a sua reestréia no comando do time. PC retornou com a missão de espantar a crise gerada pela seqüência de maus resultados que culminou com a queda de Levir Culpi - o time está há cinco jogos sem vencer. Já o Galo, apesar de continuar na zona de rebaixamento, vem animado com a vitória sobre o Flamengo (3 a 1), na última rodada. Tite, treinador atleticano, terá desfalques: os meias Fábio Baiano e Rodrigo Fabri estão suspensos. Na zaga, André Luiz, negociado com o Nancy, da França, será substituído pelo jovem Leandro Castan, de 18 anos, que estréia no time titular, ao lado de Henrique. Por outro lado, Tite terá o retorno do meia Renato. No ataque, uma nova dupla, formada por Marques e Fábio Júnior, que recuperou a posição. No Cruzeiro, Gusmão deu sinais de que deve promover a estréia do zagueiro Moisés na vaga de Argel. Mas também sofre com baixas. O meio Kelly, suspenso, e os volantes Maldonado e Martinez, lesionados. "A expectativa é muito grande, a confiança de todos aqui está alta e, apesar do pouco tempo de trabalho, sei que faremos um ótimo jogo", comentou.