Cruzeiro e Atlético lutam pela ponta Atlético-MG e Cruzeiro tentam assegurar a liderança do Campeonato Mineiro neste sábado de carnaval, na quinta rodada da competição, enfrentando equipes do interior. O Alvinegro joga com a Caldense às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em rodada dupla que será completada com América x Vila Nova. O Cruzeiro vai a Divinópolis, na região Centro-Oeste do Estado, e pega o Guarani, último colocado na tabela. Os dois líderes, com 10 pontos, enfrentam-se três vezes seguidas a partir da quarta-feira - duas pelas semifinais da Copa Sul-Minas e, no próximo sábado, no maior clássico do campeonato estadual. Nesta tarde, o técnico atleticano Abel Braga não poderá contar com o atacante Marques, que sente dores no púbis e deve ser poupado para pegar o Cruzeiro, depois do Carnaval. Em compensação, terá a volta do goleiro Velloso e do centroavante Guilherme, que não atuaram no empate por 1 a 1 com o Atlético-PR, quarta-feira, em Curitiba, pela Sul-Minas - resultado que garantiu a liderança do grupo B aos mineiros e desclassificou os paranaenses. O substituto de Marques deve ser o ponta Rinaldo, cujo passe foi emprestado pelo América. O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, terá dois desfalques na zaga em Divinópolis, em razão de cartões: Cléber, com três amarelos, e Luisão, expulso na vitória de 1 a 0 sobre o Democrata, no fim de semana passado. Cris e Marcelo Djian devem formar a defesa. Scolari também não pode escalar outros três atletas, por problemas médicos: os meias Ricardinho e Marcus Vinícius e o atacante Müller. No clássico de quarta-feira, o treinador cruzeirense viverá outro drama. Ele não poderá relacionar Ricardinho, Cris, o goleiro Bosco e o lateral argentino Sorín para a partida com o Atlético. Os três primeiros estarão com a seleção brasileira e Sorín, com a argentina, em amistoso com a Itália. O América Mineiro enfrenta o Vila Nova em busca da reabilitação, já que é oitavo colocado no Estadual, com cinco pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Figueirense (SC), dentro de casa, no jogo que marcou a despedida das duas equipes da Copa Sul-Minas. A rodada do Mineiro terá mais três parrtidas neste sábado: URT x Ipatinga, Rio Branco x Mamoré e Uberlândia x Democrata.