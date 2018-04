Cruzeiro e Atlético-PR empatam em duelo contra queda

BELO HORIZONTE - Encarado pelos dois times como um jogo de vida ou morte na luta contra o rebaixamento, o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, neste domingo, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, foi ruim para os mineiros e péssimo para o clube de Curitiba. As duas equipes têm apenas duas rodadas para tentar escapar da Série B e deixaram o campo sob muitas vaias.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 16.ª posição, com 39 pontos, portanto fora da zona do rebaixamento. No próximo domingo, o time da Toca da Raposa vai a Fortaleza para enfrentar o Ceará, que também luta contra o rebaixamento e no último sábado derrotou o Grêmio, ajudando a derrubar o Atlético Paranaense para o 18.º lugar, com 38 pontos. Também no próximo domingo, o clube do Paraná pega o rebaixado América-MG, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

O jogo foi fraco tecnicamente, com o nervosismo dos dois times colaborando para aumentar os erros. Os dois gols, que saíram no primeiro tempo, nasceram de falhas do adversário. Aos 25 minutos, o Atlético saiu na frente após uma furada de Diego Renan pela direita. Wendel aproveitou a sobra e cruzou para Marcinho marcar de primeira na pequena área.

O jogo ficou tenso. O Atlético dominava o jogo quando, incentivada pela torcida, a equipe mineira empatou aos 42 minutos. Charles fez de cabeça após saída ruim do goleiro Renan Rocha. A jogada começou em um contra-ataque gerado por uma cobrança de falta malfeita de Paulo Baier. De volta ao Cruzeiro após uma contusão, o argentino Montillo esteve muito marcado e pouco fez.

O presidente do Cruzeiro, Zezé Perrela, foi ao estádio assistir ao jogo. Ele atribuiu a péssima campanha do time ao excesso de contusões e à "imprevisibilidade" do futebol. Criticado por sua ausência no clube, ele assumiu parte da responsabilidade pelos maus resultados, mas se disse magoado com as críticas. Diego Renan, que errou no lance do gol do Atlético, lamentou o resultado. "Foi um jogo complicado, infelizmente acabei errando a bola e saiu o gol".

CRUZEIRO 1 x 1 ATLÉTICO-PR

Cruzeiro - Fábio; Marquinhos Paraná, Leandro Guerreiro, Cribari e Diego Renan; Charles (Everton), Fabrício e Montillo; Ortigoza (Roger), Anselmo Ramon e Wellington Paulista (Farías). Técnico: Vágner Mancini.

Atlético-PR - Renan Rocha; Wendel Santos, Gustavo, Manoel e Heracles; Renan, Cléber Santana (Marcelo Oliveira), Paulo Baier e Marcinho (Adailton); Guerrón e Morro Garcia (Branquinho). Técnico: Antônio Lopes.

Gols - Marcinho, aos 26, e Charles, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Cartão amarelo - Guerron (Atlético-PR).

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

Renda - R$ 118.000,00.

Público - 18.139 pagantes.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).