Cruzeiro e Ceará decidem vaga em casa A CBF realizou nesta quinta-feira o sorteio para definição dos mandos de campo das partidas de semifinal da Copa do Brasil. Cruzeiro e Ceará se deram bem e decidirão a vaga para a final em casa contra Paulista e Fluminense, respectivamente. Todos os jogos acontecerão às 21h45. Confira as datas: Dia 25 de maio: Paulista x Cruzeiro - Jaime Cintra, em Jundiaí Fluminense x Ceará - São Januário, no Rio de Janeiro Dia 1º de junho: Cruzeiro x Paulista - Mineirão, em Belo Horizonte Ceará x Fluminense - Castelão, em Fortaleza