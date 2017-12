Cruzeiro é derrotado pelo Villa Nova na estreia de Deivid

A primeira chance para o técnico Deivid mostrar seu serviço acabou frustrada por conta da forte chuva e de um atleta que fez valer a "lei do ex". Sob muita água, que alagou boa parte do campo da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o atacante Soares fez dois gols e garantiu a vitória do Villa Nova por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo.

A chuva atrapalhou tanto o futebol em Belo Horizonte que a partida, inicialmente programada para ter 90 minutos, foi interrompida e encerrada com 15 minutos de antecedência. Após o jogo, os jogadores do Cruzeiro ganharam a primeira folga desde o último dia 8 e só retornam ao trabalho às 16 horas desta segunda-feira.

Para a partida, o técnico Deivid utilizou a seguinte escalação: Fábio; Fabiano, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Henrique, Ariel Cabral, Marcos Vinícius, Alisson e Arrascaeta; Willian.

Quem saiu na frente foi o Villa Nova, que abriu o placar aos 18 minutos e ampliou logo em seguida, aos 24, com Soares. Os donos da casa tentaram finalizações com Willian, Fabrício e Alisson, mas foi o uruguaio Arrascaeta foi quem descontou o marcador.

Na segunda etapa, Deivid colocou em campo Rafael; Mayke, Bruno Viana, Dedé e Allano; Sánchez Miño, Uillian Correia, Gabriel Xavier e Matías Pisano; Rafael Silva e Douglas Coutinho. No entanto, a chuva seguiu castigando o gramado e o time não conseguiu empatar antes da interrupção, aos 30 minutos.

O próximo compromisso do Cruzeiro está marcado para esta quarta-feira, quando o time viaja a Cariacica (ES) para enfrentar o Rio Branco-ES. A estreia oficial na temporada está marcada para o próximo dia 27, pela Primeira Liga, contra o Criciúma, em Santa Catarina. Já no último dia de janeiro, o time mineiro entra em campo pelo Campeonato Mineiro contra a URT, em casa.