Cruzeiro e Fla com um pé na final Cruzeiro e Flamengo estão muito perto de fazer a final da edição 2003 da Copa do Brasil. As duas equipes venceram os jogos de ida, realizados nesta quarta-feira, e agora precisam de um empate em casa para fazer a grande finalíssima. O Cruzeiro venceu o Goiás por 3 a 2 em em Goiânia. O Flamengo, por sua vez, bateu o Sport, em Recife, por 1 a 0. Os jogos da volta acontecem na semana que vem.