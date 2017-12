Cruzeiro e Fla empatam em Maceió Flamengo e Cruzeiro empataram sem gols na primeira partida da semifinal da Copa dos Campeões, hoje, em Maceió. A segunda e decisiva partida entre as duas equipes, acontece na quarta-feira, em João Pessoa. O campo encharcado por causa da chuva, dificultou a armação das jogadas ofensivas. Com jogadores mais habilidosos, o Flamengo procurou atacar, mas era impedido pelas sucessivas faltas cometidas pelos atletas cruzeirenses. Em uma falha da defesa rubronegra, o atacante Oséas desperdiçou a melhor oportunidade de gol ao entrar sozinho na área e chutar em cima do goleiro Júlio Cesar, aos 13 minutos. Em lance de bola parada, as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo, foram uma para o Cruzeiro com o meia Sérgio Manuel. que chutou para fora aos 32 minutos e outras duas para o Flamengo, com o meia Petkovic que acertou o travessão por duas vezes aos 35 e aos 39 miinutos. Apesar da partida ganhar um pouco mais de movimentação no segundo tempo, Flamengo e Cruzeiro continuaram repetindo os mesmos erros ofensivos. Com o transcorrer da partida as jogadas violentas foram se acentuando e culmiraram com as expulsões do lateral-direito Alessandro, do Rubro-negro, além do lateral esquerdo Sorin e do meia Ricardinho, ambos do Cruzeiro.