Cruzeiro e Fla na final da Copa do Brasil Cruzeiro e Flamengo vão fazer a final da Copa do Brasil. A equipe mineira conseguiu sua vaga na noite desta quarta-feira ao derrotar o Goiás, por 2 a 1, no Minerão, de virada. No jogo de ida, havia vencido por 3 a 2. O Flamengo, por sua vez, não saiu de um empate sem gols diante do Sport, no Maracanã. No primeiro confronto entre os dois, o Flamengo havia vencido por 1 a 0. O Cruzeiro levou um susto. O Goiás abriu a contagem logo aos 2 minutos de jogo, com Auecione. Ainda no primeiro tempo, o time goiano teve um gol anulado erradamente pelo árbitro Paulo César Oliveira. Dimba marca após rebote do goleiro, mas o juiz erra e invalida o lance alegando impedimento. No segundo tempo, quando os goianos buscavam o gol da classificação, o Cruzeiro empatou e virou. Aos 32 minutos, Motta pegou uma bola rebatida após uma cobrança de falta e marcou. Aos 44, Augusto Recife fez o gol da virada num chute de longa distância. Os dois jogos da final estão previstos para os dias 11 e 18. O primeiro será Rio e o segundo no Minerão. Classificação