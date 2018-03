Cruzeiro e Flamengo decidem em casa O Flamengo vai enfrentar o Sport no dia 21, em Recife, e o Cruzeiro jogará no mesmo dia contra o Goiás, em Goiânia. Esta será a primeira rodada das semifinais da Copa do Brasil. Nas partidas de volta, dia 28, o Cruzeiro recebe Goiás, no Mineirão, e o Flamengo encara o Sport, no Maracanã. Os dois primeiros jogos, no dia 21, serão disputados às 21h45. As partidas de volta estão programadas para as 21h40. A tabela e os mandos foram definidos em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A entidade decidiu ainda que as finais da competição vão ser realizadas nos dias 11 e 18 de junho. A primeira partida da decisão será em Recife ou Rio de Janeiro e a segunda, em Goiânia ou Belo Horizonte.