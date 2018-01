Cruzeiro e Flamengo na Sul-Americana A CBF confirmou nesta quinta-feira os dois últimos participantes do Brasil na Copa Sul-Americana, torneio que terá sua primeira edição no segundo semestre deste ano e substituirá a extinta Mercosul. Cruzeiro e Flamengo foram indicados pela Conmebol para se juntarem a Santos, Corinthians, Grêmio, Fluminense, São Paulo e São Caetano, escolhidos por terem sido os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Brasil teria direito a apenas seis vagas na competição, mas a Conmebol resolveu incluir mais dois representantes do País por causa da conquista da Copa do Mundo de 2002. Os critérios para a escolha foram a melhor colocação de Cruzeiro e Flamengo num ranking de clubes da Confederação Sul-Americana.