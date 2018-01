Cruzeiro e Inter empatam na Sul-Minas Cruzeiro e Internacional empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, na rodada de encerramento da fase classificatória da Copa Sul-Minas. O jogo serviu apenas para cumprir tabela, já que o time do técnico Luiz Felipe Scolari já tinha assegurada a primeira colocação isolada do grupo C e a vaga nas semifinais da competição. O adversário será o Atlético Mineiro, que empatou com o Atlético Paranaense por 1 a 1, em Curitiba, garantindo a liderança do grupo B. O Internacional, sem chances na Sul-Minas, atuou em Belo Horizonte com um time de reservas. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com iniciativas ofensivas e forte marcação nos dois lados. Os gaúchos tiveram mais sorte e saíram na frente aos 14 minutos. O atacante Marco Aurélio recebeu cruzamento na área e marcou, de cabeça. Os mineiros tiveram boas chances antes de empatar, aos 34. Oséas, que pouco antes cabeceara para fora, aproveitou bem escanteio batido por Jorge Wagner, da direita, e converteu, de peixinho. No segundo tempo, o Cruzeiro começou com tudo e ampliou logo aos três minutos. O zagueiro Fernando tocou a mão na bola, dentro da área e o Marcelo Ramos bateu bem o pênalti - 2 a 1. Marco Aurélio, de novo, igualou o placar, aos 18. Na partida preliminar, o América enfrentou o Figueirense, pelo grupo A da Sul-Minas. Os dois não tinham mais chances de classificação e entraram em campo com times mesclados de reservas e titulares. Os catarinenses venceram por 2 a 1, de virada, com gols de Welington e Marcelinho, contra um de Flávio Galvão.