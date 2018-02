Cruzeiro e Inter fazem a final do Brasileiro sub-20

Cruzeiro e Internacional farão a final do Campeonato Brasileiro sub-20, na próxima terça-feira. Neste domingo, o time mineiro eliminou o Grêmio nos pênaltis na semifinal depois de um empate sem gols no tempo normal. O goleiro Rafael foi o grande herói, pegando a última cobrança do meia gremista Isael. Na outra semifinal, o Inter precisou de apenas 1 tempo para garantir um lugar na decisão. O time colorado goleou o Paraná por 6 a 2, depois de terminar a primeira etapa ganhando por 3 a 0. Tales (2), Guto (2), Taysson e Walter fizeram para a equipe gaúcha. Giuliano e Jefferson marcaram para os paranistas.