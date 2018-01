Cruzeiro é líder no Campeonato Mineiro O Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Mineiro ao vencer nesta quinta-feira o Ipatinga, por 2 a 1, na casa do adversário. Com a vitória, o time do técnico Levir Culpi manteve os 100% de aproveitamento na competição, com nove pontos conquistados em três jogos. A mesma pontuação do Villa Nova, que, no entanto, tem uma partida a mais e um saldo de gols menor. O Ipatinga sofreu a sua primeira derrota no campeonato e permanece com sete pontos em quatro jogos. Demonstrando estar em ótima fase, novamente o atacante Fred foi o destaque da equipe celeste. Oportunista, fez 1 a 0 aos 20 minutos do primeiro tempo, após um rebote do goleiro Rodrigo Posso. Já no final da etapa, aos 44, quando o Ipatinga era melhor em campo e pressionava em busca do empate, Fred e ampliou para a equipe da capital num belo gol. O atacante recebeu um lançamento do companheiro Jean, matou no peito e, de virada, acertou o ângulo do gol adversário. A missão do time do Vale do Aço ficou ainda mais difícil no início do segundo tempo, com as expulsões dos meio-campistas Charles e Fahel. O armador cruzeirense Adriano também recebeu o cartão vermelho. Com um jogador a menos, o Ipatinga não teve forças para reagir e só conseguiu descontar nos acréscimos do Cléver Assunção Gonçalves, numa cobrança de pênalti do atacante Marinho. Outros três jogos completaram a rodada do Mineiro: América-MG 4 x 2 Valério, Guarani 1 x 2 Mamoré e URT 1 x 1 Ituiutaba.