Cruzeiro é recebido com chuva de pipoca pela torcida em BH

A recepção do Cruzeiro nesta sexta-feira no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, após a derrota por 4 a 1 para o Botafogo, na noite de quinta, foi, no mínimo, confusa. Cerca de 100 torcedores xingaram os atletas celestes e ainda jogaram pipoca sobre a delegação. Duas viaturas da Polícia Militar tiveram que escoltar o ônibus que levou o time para a Toca da Raposa II, onde a equipe ficará concentrada para o jogo de domingo, contra o Flamengo, no Mineirão, em uma partida que é um confronto direto na disputa pelas três vagas restantes para a Copa Libertadores da América de 2008. Hoje o Flamengo tem três pontos a mais que a Raposa e é o terceiro da tabela. Já o time mineiro está com 52 pontos ganhos e hoje está fora do G-4. Para o técnico Dorival Junior, o grupo precisa corrigir falhas, disse que o time vai buscar a recuperação e pediu apoio da torcida. "O jogo contra o Flamengo vai decidir a nossa vaga na competição, e espero que o torcedor não deixe de acreditar, lute juntamente conosco. Se o torcedor foi fundamental no momento mais importante da competição, onde viu a equipe reagindo, criando uma identidade, ele vai ser tão ou mais importante agora, para que possa nos ajudar, reerguer esse grupo, porque acho que ainda podemos chegar. Mas nós precisamos mudar radicalmente o que nós estamos vendo", afirmou. Nesta sexta-feira, os jogadores cruzeirenses fizeram apenas um treino leve e direção do clube não autorizou qualquer atleta a dar declarações para a imprensa. Apenas dois jogadores escolhidos pela diretoria irão dar depoimentos depois do treino de Sábado. A escalação do time que irá enfrentar o time carioca também só sairá depois deste treino. No entanto na entrevista dada pelo técnico Dorival Júnior ainda no aeroporto, ele deu a entender que deverá fazer mudanças no sistema defensivo, porém não revelou que mudanças seriam estas. A favor do Cruzeiro está o retrospecto dos confrontos contra o Flamengo, no Mineirão: há seis anos a equipe não perde dentro de casa para o rubro-negro.