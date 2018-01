Cruzeiro e Santo André classificados As duas últimas vagas nas quartas-de-final da 34ª Copa São Paulo de Juniores são do Cruzeiro e Santo André. Os dois se classificaram nesta quinta-feira à tarde e irão se enfrentar domingo, em Suzano. O Santo André garantiu sua vaga ao vencer o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Tássio, aos 32 minutos do primeiro tempo. O jogo foi muito truncado e disputado debaixo de uma leve chuva, no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Em Barueri, Portuguesa e Cruzeiro ficaram no 3 a 3. O jogo ficou igual na prorrogação e sem gols, apesar de três expulsões - duas da Lusa e uma do time mineiro. A definição da vaga foi para a cobrança de pênaltis. Aí, os cruzeirenses venceram por 3 a 2, com duas defesas do goleiro Fred. Serviu ainda de estímulo aos garotos do Cruzeiro a presença no estádio do técnico do time principal, Vanderlei Luxemburgo, que foi ver quem poderá aproveitar no sua equipe. "Acho que temos bons valores e que estarão rapidamente no time de cima", comentou o técnico, mas sem citar nomes. Confira os novos confrontos que serão realizados no fim de semana, pelas quartas-de-final, todos com transmissão na televisão: Palmeiras x Vitória-BA (domingo, às 15h30, em Taubaté - ESPN Brasil); Vasco x Santos (sábado, às 15h30, em Leme - ESPN Brasil); Avaí-SC x Internacional-SP (domingo, em Limeira, às 18h00 - ESPN Brasil); Cruzeiro x Santo André (domingo - 15h30, Suzano - Rede Vida).