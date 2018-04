Cruzeiro e Santos ficam no empate no Mineirão Cruzeiro e Santos não conseguiram sair do 0 a 0, na noite deste domingo, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado do jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão foi ruim para os dois times, ambos ainda longe da briga por vaga na Libertadores de 2010 como pretendem.