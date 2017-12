Cruzeiro e Santos vencem: diferença continua O Santos venceu o Vitória por 3 a 1, de virada, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira; subiu para 79 pontos ganhos, mas permanece seis pontos atrás do Cruzeiro. Também nesta quarta, o time mineiro derrotou o Grêmio por 3 a 0 em Belo Horizonte e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com 85 pontos. Restando cinco rodadas para o término do Brasileirão, a equipe celeste deu mais um passo para a conquista do título inédito. Precisa de mais nove pontos. Com um gol no finalzinho, o São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Morumbi e se manteve na terceira colocação, com 71 pontos. O Tricolor paulista manteve os três pontos de vantagem em relação ao Coritiba, que no estádio Couto Pereira, em Curitiba, venceu o Corinthians por 1 a 0. O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 1, em Belém. O Vasco e se manteve no 17º lugar. O Paysandu caiu para a 19ª posição. Na abertura da rodada, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, em Porto Alegre. O Juventude venceu o Cricúma por 3 a 1 e o Paraná empatou por 1 a 1 com o Figueirense.