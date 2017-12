Cruzeiro e São Paulo empatam por 1 a 1 O São Paulo deixou escapar ótima oportunidade de encostar no Cruzeiro na classificação do Campeonato Brasileiro. Vencia por 1 a 0, no Mineirão, mas recuou, abdicou de atacar e sofreu o empate faltando menos de 15 minutos para o fim. O resultado de 1 a 1 mantém a equipe paulista 5 pontos atrás dos mineiros, que chegaram a 48, e 2 do Santos, que tem 45. Os atletas do São Paulo deixaram o campo relativamente satisfeitos, mas com a sensação de que poderiam ter derrotado o adversário. O meia Kaká, por exemplo, dizia, antes da partida, que o empate seria melhor para o Cruzeiro. Gustavo Nery, autor do gol, lamentou os 2 pontos perdidos, mas elogiou a forma como o time atuou. "Estamos de parabéns, mostramos raça e superação." A equipe paulista, que recebe o Juventude no sábado, não pode, porém, mais se dar ao luxo de perder pontos. Obteve apenas 2 dos últimos 12 disputados, muito pouco para quem sonha com o título. E quem sonha ser campeão de uma competição tão equilibrada precisa, às vezes, apostar na ousadia, o que faltou nesta quarta-feira. técnico Roberto Rojas usou formação cautelosa, com três zagueiros e apenas um atacante de origem, Luís Fabiano. O primeiro tempo foi equilibrado e a melhor chance esteve nos pés de Luís Fabiano, que acertou a trave de Gomes. O artilheiro são-paulino, com 16 gols, voltou a ter atuação discreta. Ele confessou, à rádio Jovem Pan, estar abalado por ameaças que vem sofrendo quando vai a Campinas, sua cidade natal. "Vou tentar tirar minha família de Campinas, já tentaram me assaltar algumas vezes quando fui até lá." O prêmio pela dedicação dos paulistas surgiu logo no início da segunda etapa. Kaká fez excelente jogada e deixou Gustavo Nery na cara do gol. O curinga tricolor não desperdiçou: 1 a 0. A partir daí, no entanto, tudo mudou. O São Paulo passou a jogar como time pequeno, com os 11 jogadores na defesa. Não conseguiu mais acertar nenhum contra-ataque e foi castigado pelo medo. Mota, que havia acabado de entrar, fez o gol de empate. Rojas não terá nas duas próximas rodadas o atacante Luís Fabiano, suspenso nesta quarta-feira pelo STJD, por três jogos, por causa da expulsão no jogo com o Atlético-PR. O atleta já cumpriu um. A equipe perdeu o mando de dois jogos no Morumbi pelos incidentes ocorridos no saguão do estádio após partida contra a Ponte Preta.