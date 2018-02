Cruzeiro e São Paulo lutam por título da Copa SP de Juniores Depois de uma maratona de 162 jogos em 19 dias, chega ao fim nesta quinta-feira a 38.ª edição da Copa São Paulo de Juniores. A decisão será entre Cruzeiro e São Paulo, às 10 horas, no Estádio do Pacaembu, em comemoração aos 453 anos da capital paulista. O time mineiro corre atrás de um título inédito na história, enquanto o São Paulo busca o tricampeonato. O Cruzeiro quase conseguiu ser campeão em 2002, quando perdeu a final para a Portuguesa, por 1 a 0, no Canindé. O São Paulo chega à sua oitava decisão e busca o terceiro título, para repetir os feitos das edições de 1993 e 2000. Em caso de empate no tempo normal, o título será decidido na cobrança de pênaltis. Antes do início do jogo será executado o hino nacional brasileiro. Diferente dos outros jogos da Copinha, onde a entrada era gratuita, na final será cobrado ingresso e a renda da partida será destinada para um projeto social. As arquibancadas têm o preço de R$ 6 e R$ 3 (meia). As numeradas custam R$ 10 e R$ 5. A expectativa é da presença maciça da torcida são-paulina. O representante de Minas Gerais chega para a decisão com o melhor ataque da competição, com 25 gols. A sua defesa sofreu 10. Venceu seis partidas e empatou uma, contra o Amparo, por 1 a 1, na primeira fase. O time conta ainda com um dos destaques, o atacante Guilherme, que já marcou sete gols, além do meio-campo Luiz Fernando e o atacante Jonathas, que tem cinco gols. O técnico Enderson Moreira não quis revelar a escalação, mas a tendência é que faça apenas uma mudança. O meia Pablo, suspenso, deve ser substituído por Carlos, que volta de suspensão automática. ?Vamos aguardar um pouco, mesmo porque posso mudar alguma coisa?, despistou o treinador. O São Paulo terá o apoio dos torcedores na final, mas não vai poder contar com seu melhor jogador, o meia Sérgio Mota, que na semifinal recebeu o segundo cartão amarelo. O substituto deve ser Léo Gonçalves, que marcou um dos gols que classificou o time para a decisão. O São Paulo continua com 100% de aproveitamento, vencendo as sete partidas que disputou. O técnico Vizolli segue apostando em seus garotos. ?Tenho certeza de que são jogadores talentosos e capazes. Mas é preciso cautela, porque a juventude, às vezes, atrapalha?, disse. Ficha técnica Cruzeiro x São Paulo Cruzeiro - Rafael; Aldo, Maicon, Wellington e Anderson; Paulinho Dias, Carlos Magno, Carlos e Luiz Fernando; Guilherme e Jonathas. Técnico: Enderson Moreira. São Paulo - Jorge Miguel; Jackson, Aislan, Breno e Alex Cazumba; Luan, Serginho, Flávio e Léo Gonçalves; Thiago e Éric. Técnico: Marcos Vizolli. Árbitro - Marcelo Prieto Alfieri (SP). Início - 10 horas (horário de Brasília). Local - Estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), em São Paulo (SP). TV - Globo, RedeTV!, Rede Vida, SporTV e ESPN Brasil.