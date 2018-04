Cruzeiro elimina Inter de Limeira e avança na Copa SP

O Cruzeiro segue mostrando porque é um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Juniores. Na manhã deste domingo, o time mineiro venceu a Internacional de Limeira, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho.

Na próxima fase, o Cruzeiro terá pela frente o São Paulo, outro favorito ao troféu. Os dois times estão com aproveitamento de 100% no torneio. O clube paulista eliminou o Guarani, que estava invicto até então, ao golear por 5 a 1, no sábado. O time paulistano venceu todos os seus jogos de goleada.

O Cruzeiro garantiu a vaga nas quartas de final com gol logo no início da partida. O atacante Thiaguinho mandou para as redes aos 7 minutos, em seu primeiro jogo após defender a seleção brasileira no torneio sub-20 no Uruguai, na semana passada.

A vantagem no começo facilitou o jogo para o time mineiro, que teve boas chances para ampliar ainda no primeiro tempo, com o meia Éber. Na segunda etapa, a Inter até tentou reagir, mas mostrou limitações nas finalizações. O Cruzeiro se defendeu bem e assegurou a classificação.