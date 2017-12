Cruzeiro elimina Marília nos pênaltis e Mirassol é surpresa na Copa São Paulo

No estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), com mais de 10 mil torcedores, o time da casa fez jogo duro contra o Cruzeiro e empatou por 2 a 2. Dudu e Andrey marcaram os gols do time mineiro, enquanto que Bruno e Elivelton, de pênalti, balançaram as redes para os paulistas.

Nas penalidades, os mineiros se deram melhor, ganhando por 4 a 1. Destaque para o goleiro Lucão, que defendeu os chutes de Brunão e Marcos Paulo. Só Leonardo confirmou para o time da casa. Os visitantes acertaram quatro batidas com Santiago, Cesinha, Murilo e Alex.

Na sequência, o Cruzeiro enfrenta o Ceará, que também se classificou, mais cedo, ao bater o Joinville por 3 a 2, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

SURPRESA DO INTERIOR - Quem também está garantido entre os 14 melhores da Copinha é o Mirassol. A equipe do interior paulista derrotou o Vila Nova por 3 a 1, com gols de João Ferez e Murilo, duas vezes. Daniel Felisbino descontou para os goianos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Classificado, o Mirassol terá Juventude ou Sport como adversário na próxima fase. Os dois times fecham a rodada desta quarta-feira no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP).

Na terça-feira, Internacional e Corinthians garantiram classificação e, nesta quarta, Avaí, Ceará e Ituano também já avançaram. Os seis classificados restantes saem dos confrontos desta quinta, que fecha a terceira fase.