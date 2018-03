Cruzeiro em alto astral recebe o Palmeiras O técnico Levir Culpi conta com a força máxima do Cruzeiro para a partida contra o Palmeiras neste domingo, às 18h10, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro recebe o paulista em lua-de-mel com seus torcedores. Vem de uma seqüência de três vitórias. Na última, garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil, goleando com muita facilidade o Baraúnas (RN), por 5 a 0 na quarta-feira. Diante do Palmeiras, Levir tem várias opções para montar o time que começa jogando. No treino de sexta-feira, Argel foi mantido como titular na zaga, Fábio Santos e Lopes voltaram ao meio-campo e Wagner atuou improvisado no ataque. Levir espera um "jogo duríssimo", mas também "um grande espetáculo" no Mineirão. "È um clássico", destacou o treinador, lembrando os confrontos entre Cruzeiro e Palmeiras, quando ele dirigia a equipe mineira e Felipão o time paulista. "Jogamos uma dez vezes no mesmo ano e a rivalidade ficou acirrada entre as equipes. São sempre ótimos jogos e tenho certeza de que manteremos a tradição neste domingo", disse. Rivalidade e tradição que motiva o ex-palmeirense Lopes. "Eu participei do outro lado e sei da rivalidade que existe e da importância de se vencer uma partida como essa. Será um jogo de difícil e precisamos entrar bastante motivados", disse o armador, que deverá voltar ao time titular.