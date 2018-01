Cruzeiro em busca de três gols a mais Aliviado pela interrupção de uma série de sete derrotas consecutivas, o Cruzeiro encara nesta quarta-feira o Vélez Sarsfield, às 19 horas, no Estádio do Mineirão, pela partida de volta das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. Como foi derrotado no jogo de ida, em Buenos Aires, por 2 a 0, o time mineiro precisa vencer a equipe argentina por três gols de diferença para garantir uma vaga na próxima fase da competição. Se devolver o placar da primeira partida, a decisão será por pênaltis. O Vélez tem a vantagem do gol marcado fora de casa e se classifica mesmo se perder por dois gols de diferença, por um placar de 3 a 1, 4 a 2 e assim sucessivamente. Ao contrário do primeiro confronto - quando optou por um time misto - o técnico Paulo César Gusmão vai escalar força máxima na partida desta noite. A única ausência é o atacante Alecsandro, recém-contratado e titular, mas que não foi inscrito na Sul-Americana. O meio-campista Wágner permanece improvisado na lateral-esquerda. "Quando nós jogamos com uma equipe mista, é porque o time titular não estava 100% e não estava suportando o ritmo intenso dos jogos, mas agora não", observou o treinador, que confia na classificação de seu time. O astral na Toca da Raposa melhorou depois da vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Um triunfo após um jejum de 36 dias (sete derrotas e um empate pelo Brasileirão e Sul-Americana). "Passamos por essa fase, mas agora estamos retomando e esperamos dar seqüência a esse trabalho, não ganhar uma partida e perde outra, ter altos e baixos. Agora é só subir mesmo", comentou o volante Fábio Santos. Para incentivar a presença dos torcedores no Mineirão, a diretoria do Cruzeiro baixou os preços dos ingressos para o jogo decisivo.