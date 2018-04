Cruzeiro embola meio-campo no Palestra Depois de sofrer oito gols em apenas duas partidas, quatro deles na goleada histórica para o Paraná Clube, por 4 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo para o confronto contra o Palmeiras nesta terça-feira, às 16 horas, no Palestra Itália, em São Paulo, com três alterações. Além de mudar a escalação, o técnico Marco Aurélio vai adotar o estilo de jogo ´paulista´ para conseguir uma seqüência de vitórias. O treinador confirmou o time mineiro com três zagueiros, seis jogadores no meio-campo e apenas um no ataque. A intenção de Marco Aurélio, que não quer ver o Cruzeiro sofrer gols, é congestionar o meio-campo para reforçar a marcação e aproveitar para jogar nos contra-ataques com rapidez. Segundo o treinador, essa formação não deixará o time mais defensivo, pois segundo ele, times como o Santos e Corinthians, que se recuperaram na competição depois de um início ruim, passaram a vencer, utilizando o esquema mais ´precavido´. "Não ficaremos na retranca. Equipes como o Santos e o Corinthians estão marcando forte no meio e saindo com velocidade nos contra-ataques. Com o elenco que temos, também podemos fazer isso." Na prática, para promover a mudança no esquema, o treinador fará três alterações no time goleado pelo Paraná. Saem Marco Aurélio, Sandro e Jussiê, suspensos, e entram Marcelo Batatais, recuperado de lesão, Maldonado, de volta da seleção chilena, e Fernando Diniz. O lateral Alessandro passa da esquerda para a direita, ocupando o lugar de Marco Aurélio. Na esquerda, Wendel entra improvisado. A zaga será formada por Marcelo Batatais, Bruno Quadros e Irineu. Já o meio-campo terá Maldonado, Augusto Recife, Márcio e Fernando Diniz, que jogará mais adiantado. Na frente, apenas o atacante Fred. O treinador disse que acompanhou a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo com especial atenção para ver o volante Maldonado em ação no empate sem gols entre Chile e Colômbia, em Santiago. Segundo Marco Aurélio, o jogador, expulso aos 17 minutos do primeiro tempo, não sofreu os desgastes da partida e está em condições de enfrentar o Palmeiras. "A expulsão do Maldonado foi ruim para o Chile, mas para nós foi bom. Ele está escalado." Além de Maldonado, o treinador confirmou a estréia do meio-campo Fernando Diniz. Duas semanas depois de ser contratado, o jogador, que ainda não disputou uma partida oficial nesta temporada, reconhece que não está na sua melhor forma física, mas promete se empenhar ao máximo enquanto agüentar permanecer em campo. "Não estou no meu melhor. Mas venho treinando forte e disse ao Marco Aurélio que estou em condições de iniciar a partida. Vou tentar dar o máximo enquanto estiver no jogo", diz o jogador, que atuará mais próximo de Fred.