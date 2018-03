Cruzeiro empata com Criciúma no final Com um gol salvador do atacante Jussiê nos minutos finais da partida, o Cruzeiro empatou com o Criciúma por 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro soma agora 5 pontos ganhos, igual aos catarinenses. Apesar de jogar em casa, diante de sua torcida, o Cruzeiro sentiu a ausência duas peças fundamentais no esquema do técnico Paulo César Gusmão: o meia Alex, defendendo a seleção brasileira, e o volante chileno Maldonado, também convocado para a seleção de seu país. A equipe mineira pouco produzia ofensivamente e só passou a levar perigo ao gol do time catarinense nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 44 minutos, o lateral-direito Maicon cruzou para área e a bola sobrou para o atacante Dudu Carioca, que tirou o goleiro da jogada para fazer 1 a 0. O ex-jogador do América-RJ marcou assim o seu quarto gol em três jogos com a camisa do Cruzeiro, alcançando a artilharia da competição, ao lado de Alex Dias, do Goiás. Mas se a torcida cruzeirense se entusiasmou no final da primeira etapa, a decepção foi completa na volta do intervalo, quando em apenas cinco minutos de jogo o Criciúma virou partida, com gols do zagueiro Ronaldo e de Reinaldo. A equipe do técnico PC Gusmão pressionou em busca do gol de empate, que só aconteceu aos 42 minutos, numa cabeçada de Jussiê, que aproveitou uma cobrança de escanteio do meia Martinez. "O time deles veio bem fechadinho, tentamos reverter a situação, mas só conseguimos no final", comentou o atacante Jussiê após o jogo.