Cruzeiro empata com Inter e lidera Internacional e Cruzeiro empataram por 3 a 3, neste sábado, em Porto Alegre, num jogo com muitas falhas das duas equipes. O resultado manteve o clube mineiro na liderança da Copa Sul-Minas, ao lado do Grêmio, com 13 pontos ganhos. Já o time gaúcho tem 7. Mesmo jogando no Beira Rio, em Porto Alegre, o Cruzeiro surpreendeu o Inter logo no primeiro minuto da partida, quando o atacante Edílson fez 1 a 0, aproveitando passe de Sorín e falha de Maricá. O gol logo no começo desestruturou o Inter, que jogava num esquema 4-4-2, ao invés do habitual 3-5-2. O time gaúcho não conseguia acertar um passe e, por conseqüência, não chegava ao ataque. Mas, numa cobrança de escanteio de Cássio, aos 9 minutos, a equipe da casa empatou numa falha incrível do goleiro Jeferson, que colocou a bola para dentro de seu próprio gol. Aos 19 minutos, o Cruzeiro voltou a marcar. Edílson, novamente, bateu o pênalti cometido pelo goleiro João Gabriel e fez 2 a 1. Enquanto o primeiro tempo foi marcado pelas falhas das equipes, o segundo foi um jogo franco e aberto. O Inter partiu para o ataque e até que teve duas boas chances através de Fabiano Costa e Fernando Baiano, aos 10 e 12 minutos, respectivamente, mas o goleiro Jeferson fez grandes defesas. Aos 14 minutos, no entanto, as falhas voltaram a determinar o resultado do jogo. Desta vez, o erro foi de Chris, que permitiu ao zagueiro Luizão roubar a bola e fazer 3 a 1 para o Cruzeiro. O Inter não desanimou, continuou no ataque e, em dois minutos, empatou um jogo que parecia perdido. Aos 19, Fernando Baiano e, aos 20, Leandrão, marcaram de cabeça para a equipe gaúcha.