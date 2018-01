Cruzeiro empata com o Colo Colo Cruzeiro e Colo Colo empataram em 1 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Mercosul. Com o resultado, as duas equipes dividem a lanterna do Grupo C, com 1 ponto cada. O Corinthians tem 6 e lidera a chave, seguido pelo Independiente (3). Sem o atacante Edmundo e o volante Rincón, que cumpriram suspensão automática pela expulsão na partida de estréia contra o Independiente, e o centroavante Oséas, contundido, o time mineiro foi, na maior parte do tempo, apático em campo. Num primeiro tempo de poucas emoções, o Cruzeiro teve o domínio da partida, mas faltava objetividade nas ações ofensivas. Adriano Chuva desperdiçou a melhor oportunidade da equipe da casa, aos 17 minutos. O técnico Paulo César Carpegiani resolveu mudar o time no intervalo e colocou Alê e Jorge Wagner no lugar de Neném e Sérgio Manoel, respectivamente. As alterações deram certo e o Cruzeiro voltou com mais disposição. Tanto que, aos 4 minutos, depois de uma jogada de Alê pelo lado esquerdo, o lateral argentino Sorín, da entrada da área, acertou o canto direito de Ramirez, fazendo 1 a 0 para o Cruzeiro. O time mineiro, no entanto, não conseguiu manter o ritmo dos minutos iniciais e os chilenos cresceram no jogo. Aos 19 minutos, o atacante Tapia recebeu um lançamento longo, passou pelo zagueiro João Carlos e o goleiro André e empatou a partida.