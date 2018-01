Cruzeiro empata; Corinthians classifica O Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Colo Colo na noite desta quarta-feira em Santiago do Chile, num resultado que praticamente eliminou as duas equipes da Copa Mercosul. Com o empate, o time mineiro subiu para cinco pontos no Grupo C e agora tem apenas chances matemáticas de classificação. O Colo Colo foi para 6 pontos e ainda sonha com a vaga entre os três melhores segundos colocados. O único a comemorar o 0 a 0 de Santiago, foi o Corinthians que, com 10 pontos ganhos, não pode mais ser alcançado. Nesta quinta-feira o Alvinegro enfrenta o Independiente em Buenos Aires já classificado para a segunda fase da competição. Nesta fase, se classificam os primeiros colocados de cada um dos cinco grupos e os três melhores segundos colocados. Sem cinco titulares - Edmundo, Sorín e Luisão, suspensos, e Alex e Rodrigo, não inscritos na competição - o técnico Marco Aurélio Moreira optou por reforçar a marcação, dando uma nova função para Rincón, que atuou como uma espécie de terceiro zagueiro. Jogando com 4 homens de forte marcação no meio-de-campo, a idéia era atrair o adversário e arriscar a vitória no contra-ataque. Não foi bem assim. O primeiro tempo foi equilibrado. A equipe chilena começou pressionando. Avançou a marcação para a intermediária do Cruzeiro e, além de dificultar a saída de bola do time brasileiro, conseguia se manter mais tempo no ataque. Apesar de ter o domínio, os chilenos criaram poucas chances para marcar. A primeira delas foi antes de completar um minuto de jogo. Logo na saída, Tápia recebeu um lançamento longo e, na desatenção da defesa cruzeirense, surgiu sozinho à frente do goleiro André. Na finalização, chutou por cima do travessão. A segunda chance, porém, só foi aparecer cerca de 20 minutos depois, com Reys. Nos 15 minutos finais a partida mudou. O centroavante Oséas foi expulso aos 31 minutos, depois de uma jogada violenta. Quando se pensava que a pressão do Colo Colo iria aumentar, o Cruzeiro reagiu. Foi para cima e terminou o primeiro tempo com o domínio da partida. Chegou a criar duas boas chances para marcar, mas também errou nas finalizações. Com um jogador a menos, o Cruzeiro veio para o segundo tempo ainda mais fechado na defesa. Apenas Adriano permanecia fixo à frente. Com essa postura, o Colo Colo partiu para o ataque. Os mineiros resistiram bem e garantiram o empate, que não foi bom para nenhum deles. O Cruzeiro volta a campo no domingo, quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Mercosul, a equipe encerra sua participação nesta fase contra o Corinthians, em São Paulo, dia 16 de outubro.