Cruzeiro empata e está classificado O Cruzeiro classificou-se para as semifinais da Copa Sul-Minas ao empatar, hoje à noite, com o Paraná Clube, por 1 a 1, no Estádio Durival de Britto e Silva, em Curitiba. O Paraná não tem mais chances de classificação. O time não vence há sete partidas e enfrenta, no fim de semana, o Francisco Beltrão, lanterna do Campeonato Paranaense. Com o campo molhado, em razão das chuvas que caíram durante toda a tarde, os dois times iniciaram o jogo procurando estudar o adversário. Com isso, as jogadas ficavam restritas ao centro do campo. Somente após os 20 minutos os jogadores de Paraná e Cruzeiro soltaram-se e as jogadas mais próximas da área começaram a aparecer, mas sem perigo para os goleiros. O jogo continuou fraco no segundo tempo. Enquanto o Paraná Clube errava muitos passes e seus jogadores demonstravam mais intenção de não perder o jogo do que vencê-lo, o Cruzeiro parecia satisfeito com o empate que lhe dava a classificação para a próxima fase. Aos 18 minutos, o Paraná teve o atacante Reinaldo expulso. Três minutos depois, Ronaldo Alfredo marcou o gol do Paraná, em cobrança de falta. Em desvantagem, o Cruzeiro acordou e passou a procurar a vitória, mas, ao invés de fazer jogadas pelo chão, as bolas eram cruzadas na área, facilitando as coisas para a defesa da equipe do Paraná. O empate veio aos 42 minutos, em cobrança de pênalti por Marcelo Ramos. A diretoria e jogadores do Paraná reclamaram muito da expulsão e do pênalti ao final do jogo.