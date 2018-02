Cruzeiro empata e fica perto do título O Cruzeiro apenas empatou com o América, em 1 a 1, neste sábado, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, mas continua bem perto de conquistar o título do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Jean Elias, no primeiro tempo, para o América. Deivid empatou no segundo tempo. Com o resultado, o time Celeste, líder invicto e isolado da competição, chegou a 26 pontos em dez partidas, a duas rodadas do final, e depende agora apenas de uma vitória para chegar ao título do estadual. Já o América, que soma agora 16 pontos em dez jogos, continua na briga por uma vaga na Copa do Brasil de 2004, competição da qual ficou fora este ano. Na rodada deste domingo, se o Atlético-MG, vice-colocado no Mineiro, perder para o Social, o Cruzeiro comemorará o título antecipadamente. A partida iniciou bastante equilibrada e disputada. As equipes partiram para o ataque na tentativa de abrir o marcador. O Cruzeiro teve suas principais jogadas pela direita, com o lateral Maurinho que buscava as finalizações do maia Alex e do atacante Mota. Já o América tentava iludir a defesa e chegar ao gol Celeste com jogadas pelo meio, com os atacantes Fred e Alessandro. Em muitas jogadas mais duras, o árbitro Alício Pena Júnior intervia no lance, marcando falta e aplicando o cartão amarelo. Foram sete, apenas no primeiro tempo. Três para jogadores do Coelho e quatro para jogadores da Raposa. No final do primeiro tempo, aos 40 minutos, em uma das jogadas duras, o zagueiro Luisão levantou o pé perigosamente dentro da área. O árbitro interpretou como jogada perigosa e marcou falta em dois toques para o América, na entrada da pequena área. Goiano cobrou, passando a bola para Jean Elias que chutou com violência, no meio do gol, e fez 1 a 0 para o América. O Cruzeiro voltou para segundo tempo disposto a tentar o empate logo nos primeiros minutos. Assustados, os jogadores do América recuaram a abriram espaços para a pressão cruzeirense. Aos 21 minutos, em jogada semelhante na que resultou no gol do América, a Raposa chegou ao empate. Em cobrança de falta, em dois toques, dentro da área, Alex rolou para Deivid chutar forte, rasteiro e empatar a partida em 1 a 1. Ficha Técnica: América-MG 1 X 1 Cruzeiro. Gols: Jean Elias, aos 40 minutos do primeiro tempo e Deivid, aos 21 minutos do segundo. América-MG - Laílson, Édson, Jean Elias, Adriano e Tércio; Goiano, Fael e Ricardo; Emerson (Oséias), Alessandro (Leonardo) e Fred (Luiz Henrique) Técnico: Wagner Oliveira. Cruzeiro - Gomes, Maurinho, Luisão, Marcelo Batatais e Wendell, Recife, Paulo Miranda (Márcio), Martinez (Jussiê) e Alex; Deivid e Mota (Marcelo Ramos) Técnico: Wanderley Luxemburgo. Juiz - Alício Pena Júnior (Fifa). Cartões Amarelos: (Cruzeiro: Luisão, Marcelo Batatais, Paulo Miranda, Mota) - (América: Tércio, Goiano, Alessandro, Ricardo, Fael). Cartões Vermelhos: (Cruzeiro:) - (América: Tércio, aos 40 minutos/segundo tempo) Renda - R$ 112.718,00. Público - 18.627 torcedores. Local - Mineirão.