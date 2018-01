Cruzeiro empata e garante vaga na final O Cruzeiro assegurou neste domingo presença na final do Campeonato Mineiro ao empatar em 0 a 0 com o Atlético-MG, no estádio Ipatingão, em Ipatinga, pelo segundo jogo semifinal. O time celeste, que havia terminado a fase classificatória na liderança, venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e podia até perder pela diferença de um gol que garantiria vaga na decisão. O Cruzeiro parte agora em busca do tricampeonato mineiro. O adversário na final sairá do confronto entre Ipatinga e URT, que se enfrentam neste domingo, na partida de fundo da rodada dupla. Em um clássico bastante disputado, as duas equipes ignoraram o forte calor que fazia no Vale do Aço e demonstraram muita vontade. Em razão disso, predominou o equilíbrio durante os 90 minutos. Nas melhores chances, os goleiros Danrlei, do Atlético, e Fábio, do Cruzeiro, foram providenciais, evitando os gols. O Galo, que entrou em campo com a missão de vencer por dois gols de diferença para chegar à decisão, sentiu a ausência de quatro titulares - o meia Renato, o zagueiro Adriano e o atacante Euller, lesionados, além de Fábio Júnior, suspenso. Já o time do técnico Levir Culpi, adotou uma postura mais cautelosa e soube administrar a vantagem. "A gente conseguiu jogar com o resultado", salientou o volante chileno Maldonado, um dos destaques da partida. Levir ressaltou a regularidade do time no jogo e durante a competição. "Chegamos na final com 10 pontos à frente do nosso maior rival". Pelo lado atleticano, mais uma vez sobraram lamentações. O goleiro Danrlei acusou a arbitragem de prejudicar o clube alvinegro durante a competição. "A gente perdeu mais fora de campo do que dentro". O técnico Procópio Cardoso foi na mesma linha: "Eles (árbitros) foram parciais e a Federação foi conivente", acusou. Com a eliminação, O Galo completa cinco anos sem levantar a taça do Estadual - a última vez foi em 2000. Neste primeiro semestre resta ao Atlético a disputa da Copa do Brasil.