Cruzeiro empata e segue na liderança Cruzeiro e Coritiba empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro, com o resultado, manteve a liderança isolada da competição, com 52 pontos. Já o Coritiba, que esteve vencendo por 2 a 0 e permitiu a reação dos donos da casa, aparece em quinto lugar na tabela de classificação, com 46 pontos. Apesar do susto inicial, o Cruzeiro manteve a invencibilidade de quase dez meses em partidas realizadas na capital mineira. Com um futebol determinado, a equipe paranaense surpreendeu os anfitriões e inaugurou o placar aos 19 minutos da etapa inicial. O meia Tcheco cobrou falta da entrada da área celeste e acertou o ângulo superior direito de Gomes, fazendo 1 a 0. Quando o Cruzeiro esboçava uma reação, o zagueiro Edu Dracena cometeu pênalti no atacante Marcel, que cobrou e fez 2 a 0 para o Coxa, aos 19 minutos. Percebendo a apatia do time, o técnico Vanderlei Luxemburgo resolveu arriscar e, aos 29 minutos, trocou o meio-campista Sandro pelo atacante Mota. E o Cruzeiro descontou logo na primeira vez que o jogador cearense tocou na bola. Após uma cobrança de falta do meia Alex, Mota cabeceou e o goleiro Fernando não conseguiu segurar. O atacante Márcio aproveitou a sobra para diminuir a vantagem paranaense. No segundo tempo, o time mineiro, com uma postura mais ofensiva, tomou as rédeas do jogo e chegou ao empate. Aos 25 minutos, o lateral-esquerdo Leandro cruzou para Mota fazer 2 a 2.