Cruzeiro empresta Jackson ao Inter-RS O Cruzeiro acertou nesta quinta-feira o empréstimo do meia Jackson para o Internacional de Porto Alegre. O clube gaúcho pagará R$ 335 mil para ter o jogador até o final do ano. R$ 70 mil serão repassados à Parlamat, que é dona do passe do jogador. A diretoria do Cruzeiro ainda espera uma resposta da Udinese, da Itália, sobre o empréstimo do lateral-direito Alberto. O jogador foi suspenso por um ano pela Federação Italiana de Futebol pelo uso de passaporte falso. De férias na Itália, o presidente Zezé Perrella acertou a transferência do atleta, caso os dirigentes italianos não consigam reverter a punição. Após a derrota para o Independiente, pela Copa Mercosul, os jogadores se reapresentaram nesta quinta-feira na Toca da Raposa. O atacante Edmundo, expulso logo na sua estréia na equipe, foi um dos mais assediados pela imprensa. O atacante procurou minimizar a expulsão - aos 18 minutos do 2º tempo, quando o Cruzeiro já estava com um jogador a menos já que Rincón havia recebido cartão vermelho na primeira etapa - colocando a culpa na arbitragem do paraguaio Robert Troxler. "Não queria julgar o árbitro, mas a falta que eu fiz, os jogadores do Independiente fizeram mais de dez igual ou pior e o árbitro não fez nada. O futebol brasileiro está sendo muito prejudicado", disse Edmundo, que durante o coletivo desta tarde entrou de forma mais dura no atacante Leonardo, tirando-o do treino.