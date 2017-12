Cruzeiro empresta Ruy ao Botafogo-RJ O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira que emprestou o lateral-direito Ruy ao Botafogo até o final de seu contrato com o clube mineiro, em dezembro de 2006. Ruy retorna ao alvinegro carioca, que defendeu em 2003 e 2004. Pelo acordo, o lateral foi cedido gratuitamente e o Botafogo arcará com o pagamento integral dos salários. Caso o jogador seja negociado nesse período, o Cruzeiro terá direto a 35% do valor da transação, o Botafogo 40% e os 25% restantes ficarão com o próprio atleta. Ruy voltou à Toca da Raposa no início deste ano e chegou a ser titular, mas voltou ao banco de reservas quando Maurinho se recuperou de uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito. Com a chegada do técnico Paulo César Gusmão, o lateral sequer vinha sendo relacionado.