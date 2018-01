Cruzeiro empresta Viveros ao Boavista O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do volante colombiano Viveros para o Boavista, de Portugal. O jogador, que não estava nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada, vai assinar contrato até junho de 2005 com o clube português. O Boavista não precisou pagar nenhum valor financeiro ao dirigentes mineiros pelo empréstimo e vai arcar apenas com os salários do jogador. Na hipótese de que Viveros seja negociado futuramente com outro clube, a agremiação de Portugal terá direito a 12,5% do valor da transação. Os outros 77,5% serão divididos entre Cruzeiro e Deportivo Cali, da Colômbia, que é dono de 50% dos direitos federativos do volante. Veto - Luxemburgo vetou hoje a participação dos meio-campistas Wendell e Augusto Recife na Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputa que se inicia em janeiro. Com o argumento de que a competição tem por objetivo somente revelar novos jogadores, Luxemburgo solicitou aos dirigentes que os atletas, que já fazem parte do grupo profissional, se apresentem, no dia 02 de janeiro, para a pré-temporada na Toca da Raposa II.