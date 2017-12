Cruzeiro encerra "assunto Fábio Santos" O chefe do departamento médico do Cruzeiro, Ronaldo Nazaré, procurou minimizar e classificou hoje como "assunto encerrado" o episódio envolvendo o volante Fábio Santos, durante a vitória do time mineiro sobre o Corinthians, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de um choque com o lateral-esquerdo Gustavo Nery, o jogador da equipe celeste ficou estendido no gramado, assustando aos colegas, que suspeitaram de um problema grave. O médico do Cruzeiro reafirmou que Fábio Santos, após sofrer uma pancada na região abaixo do peito, apresentou, "momentaneamente", dificuldade de respirar devido à interrupção do movimento do diafragma. "Não chega a ser uma parada respiratória", disse. "Ele (o movimento do diafragma) interrompe durante cinco, dez segundos, mas volta ao normal espontaneamente, sem intervenção de médico, sem nada". Com base nisso, Nazaré sustenta que sua decisão de manter o atleta em campo não foi arriscada. "Quando cheguei ao local ele já estava olhando para mim", disse o médico. "Olhei o pulso, as pupilas estavam normais, a respiração dele estava normal". De acordo com Nazaré, o histórico de exames de pré-temporada realizados por Fábio Santos "não indica nenhum distúrbio circulatório". Porém, ele admitiu que "pode acontecer um surto com a pancada". "Mas eu vi que naquele momento ele estava bem". O médico disse que o atleta foi reexaminado no intervalo e reunia condições de continuar jogando. "Foi um acidente de jogo com uma repercussão trazida de outros ocorridos, que se tornou uma coisa maior", avaliou, se referindo à morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, há pouco mais de um ano. "Hoje, se o sujeito cai no campo e ficar sem mexer durante dez segundos, está morto", ironizou o médico cruzeirense. Salto - Nazaré evitou comentários sobre a atuação da equipe de socorristas do Mineirão, mas disse que não notou se alguém portava um desfibrilador. "Eu não vi nenhum aparelho. Mas não cronometrei o trabalho. Não posso te falar se o atendimento foi eficiente ou não". Uma pessoa da equipe médica do Cruzeiro, contudo, reclamou que uma das paramédicas que entraram em campo, ficou com o salto do sapato preso no barro da grama. A assessoria de imprensa da Administração dos Estádios de Minas Gerais (Ademg) garantiu que o Mineirão possui procedimentos e estrutura de socorro médico adequadas às exigências. Disse que a ambulância estava posicionada e chegou a quase entrar no gramado, mas foi orientada a retornar pelos próprios médicos. A Ademg assegura também que a equipe estava munida de desfibrilador para ser usado no caso de necessidade. Serginho - Após o final da partida, Fábio Santos disse que chegou a se lembrar da morte súbita do zagueiro do São Caetano, com quem atuou em 2004. "Veio na cabeça a lembrança do Serginho, que foi um grande companheiro, quando estive no São Caetano, mas Deus me deu forças para estar bem e suportar tudo. Foi apenas um susto". Na data de Finados, ele afirmou que estava emocionado ao recordar do ex-companheiro. "Mas ele está num bom lugar. Tenho muita fé e oro sempre por ele", comentou. "Que Deus abençoe o Serginho que foi e sempre será um amigo para mim".