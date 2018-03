Cruzeiro enfrenta altitude de Quito O técnico do Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari, exige a reação do time no primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, em Quito, no Equador, contra o El Nacional, após a derrota de 3 a 1 para o Ipatinga, sábado, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Scolari deu bronca nos jogadores, aos quais acusou de desatenção nos jogos da competição estadual, em que a equipe tem chances cada vez mais reduzidas de classificação à final. Chegou a pregar um cartaz no vestiário da Toca da Raposa, apontando as cinco derrotas da equipe no Mineiro, e disse ao grupo que não quer mais que se repitam as falhas apresentadas contra o Ipatinga. "Precisamos entrar com muita seriedade, não importa a competição que estejamos disputando, porque todas valem títulos", afirmou. O treinador deu, no entanto, um voto de confiança ao time e deverá repetir, em Quito, a mesma formação da partida do fim de semana. "Os problemas não foram individuais, mas sim coletivos", justificou. Em situação oposta à que passa no Estadual, o Cruzeiro defende contra o El Nacional uma invencibilidade de seis jogos na Libertadores, em cuja primeira fase foi líder isolado do grupo 4, com 16 pontos. Um dos fatores que devem dificultar a vida dos mineiros no Equador é a altitude de Quito - 2.850 metros acima do nível do mar, contra 850 metros de Belo Horizonte. Apesar disso, os jogadores garantem estar preparados para eventuais efeitos que o local do jogo possa provocar. "Sabemos que isso pode nos complicar, mas estamos bem fisicamente e time que quer ser campeão precisa superar todos os obstáculos", disse o goleiro Bosco. Além dele, a defesa terá Cris e Luisão, na zaga. O ex-palmeirense Neném e o argentino Sorín serão os laterais, enquanto Ricardinho, Marcus Vinícius, Jackson e Jorge Wagner formam a intermediária. Oséas e Geovanni estão confirmados no ataque.