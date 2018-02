Cruzeiro enfrenta Corinthians do Norte Embalado pela conquista do Campeonato Mineiro e defendendo uma invencibilidade de 20 jogos, o Cruzeiro enfrenta nesta quarta-feira, às 20h30, o Corinthians-RN, em Caicó, no estádio Marizão, pela segunda fase da Copa do Brasil. Jogadores e Comissão Técnica do time celeste reconhecem que desconhecem o adversário e evitaram declarações que pudessem transparecer um clima de menosprezo. Caso vença por dois ou mais gols de diferença o "Galo do Seridó", o time do técnico Vanderlei Luxemburgo evita o confronto da volta, marcado para o dia 02 de abril, no Mineirão. Luxemburgo terá dois importantes desfalques: o zagueiro Luisão, que cumpre suspensão pela expulsão no jogo contra o Rio Branco do Espírito Santo, e o meio-campista Martinez que, lesionado, nem viajou com a delegação. Na zaga, o treinador deverá escalar o jovem Irineu ao lado de Edu Dracena, já que o zagueiro Thiago também foi expulso na partida contra a equipe capixaba. Para o lugar de Martinez, Luxemburgo deve optar por Jussiê.