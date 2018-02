Cruzeiro enfrenta Democrata em busca da vaga antecipada O Cruzeiro pega o Democrata-SL neste sábado, às 15h30, em Sete Lagoas, pela 10.ª rodada do Campeonato Mineiro, e precisa de apenas um empate para garantir antecipadamente a classificação às semifinais. Fora de casa, o time do técnico Paulo Autuori luta também para manter-se na liderança da competição. O Cruzeiro soma 19 pontos até agora, mas é seguido de perto pelo rival Atlético Mineiro, que tem 17. O Democrata está em sétimo lugar, com 13, e continua na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados que passarão à próxima fase. No treino coletivo que comandou na sexta-feira, na Toca da Raposa II, Autuori confirmou a entrada de Fábio Santos na lateral-esquerda, no lugar de Jonathan, lateral-direito que vinha atuando improvisado na posição. Na zaga, Gladstone retorna ao time titular e formará dupla com Luizão, que substitui André Luís, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O treinador também confirmou Nenê no ataque, ao lado de Araújo. Ele sentia uma pancada no tornozelo direito, mas assegurou que já está recuperado. ?Vamos impor nosso ritmo de jogo e buscar uma vitória?, disse o jogador. Fora de casa, o retrospecto do Cruzeiro não é dos melhores no Campeonato Mineiro. A equipe conquistou apenas uma vitória, há mais de dois meses - foi justamente na estréia, quando fez 2 a 1 no Rio Branco, em Andradas, no dia 21 de janeiro. Nos outros dois jogos como visitante, empatou com o Villa Nova, por 2 a 2, e perdeu para o Ipatinga, por 3 a 1. ?Esperamos dificuldades e para superar essas dificuldades o time vai ter que jogar bem durante todo o tempo do jogo?, avisou Autuori. A 10.ª rodada do Campeonato Mineiro foi aberta na noite de quarta-feira, quando o Rio Branco derrotou o América por 2 a 0, resultado que decretou o rebaixamento do América para o Múdulo II (segunda divisão) do Estadual. No domingo, acontecem outras quatro partidas: Atlético-MG x Ipatinga; Guarani x Democrata-GV; Caldense x Tupi e Ituiutaba x Villa Nova.