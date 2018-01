Cruzeiro enfrenta Tupi por uma vaga na final do Mineiro Na disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Mineiro 2007, o Cruzeiro enfrenta o Tupi, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela semifinal da competição estadual. O primeiro jogo do confronto, em Juiz de Fora, terminou empatado sem gols. Agora, o Cruzeiro garante presença na final com um novo empate, pois terminou a fase classificatória em primeiro lugar e entrou nas semifinais com a vantagem de jogar por dois resultados iguais. O técnico cruzeirense, Paulo Autuori, poderá contar com o retorno do lateral-direito Gabriel e do volante Ricardinho, que cumpriram suspensão na derrota em casa (0 a 1) para o Brasiliense, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. O atacante Geovanni, que sentia dores musculares e foi poupado, deverá voltar ao time titular. ?A equipe não vai mudar muito do que tem sido, provavelmente com dois volantes, dois meias, dois atacantes", disse o treinador na sexta-feira, sem anunciar a escalação dos titulares. O jovem volante Paulinho Dias dever permanecer no time, já que Léo Silva cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Cruzeiro busca uma vitória convincente após a derrota em pleno Mineirão para o Brasiliense, que deixou complicada a situação da equipe na Copa do Brasil e azedou a relação com sua exigente torcida. ?Não pode haver desespero porque perdemos na quarta-feira. A gente tem que ajeitar o time, fazer uma bom partida. É um jogo importante de semifinal, então a gente tem que jogar bem, conquistar a vitória para dar um moral para chegar à final?, disse o experiente Ricardinho.