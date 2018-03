Cruzeiro: escalação ainda é segredo O técnico Marco Aurélio, ainda não definiu a equipe do Cruzeiro que enfrenta o Vitória-BA, no domingo, no Machadão, em Natal, Rio Grande do Norte, pela terceira rodada da Copa dos Campeões. Como o Cruzeiro precisa vencer se quiser garantir uma vaga na segunda fase da competição, sem depender do resultado de São Paulo e Grêmio, que devem se enfrentar no sábado, o técnico da equipe mineira preferiu fazer mistério para escalar o time. Mas, a expectativa é de que a equipe que empatou com o São Paulo, em 1 a 1, no último domingo, possa ser mantida.