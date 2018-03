Cruzeiro espera fechar com Zinho na quarta O superintendente de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, disse nesta segunda-feira que espera acertar ainda esta semana a contratação do meio Zinho, que deixou o Palmeiras. O dirigente afirmou que conversou com o jogador e que um acordo poderá acontecer na quarta. Segundo ele, Zinho demonstrou bastante interesse em jogar este ano pelo clube mineiro, mas disse que ainda precisava assinar sua rescisão de contrato com o time paulista.