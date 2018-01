Cruzeiro espera ganhar a 3.ª seguida Apesar da desclassificação na Copa Sul-Americana, no meio da semana, o Cruzeiro espera manter o ritmo de vitórias na partida deste sábado, contra o Juventude, às 16 horas, no Estádio Independência, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time celeste, porém, não poderá contar com o apoio de sua torcida, já que o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e a partida será realizada com portões fechados. Na última rodada, o Cruzeiro interrompeu uma série inédita de sete derrotas e venceu (por 3 a 2, de virada) a Ponte Preta, em Campinas (SP). Pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, a equipe mineira derrotou o Vélez Sarsfield, por 2 a 1, mas o resultado foi insuficiente para a classificação no torneio. Na luta pela terceira vitória seguida, o técnico Paulo César Gusmão tem importantes desfalques: o volante Maldonado, o zagueiro Moisés e o meia Martinez cumprem suspensão. Os dois primeiros foram expulsos na vitória sobre a Ponte Preta. Martinez levou o terceiro amarelo. A comissão técnica decidiu afastar o lateral-direito Maurinho que vinha atuando com uma tendinite no joelho direito e não conseguia desempenhar seu melhor futebol. Nas últimas partidas, o lateral passou a ser vaiado pela torcida. Ele será substituído pelo jovem Jonathan. "Infelizmente não vamos ter a nossa torcida presente, mas quando eu entrar em campo pode ter certeza de que vou dar o máximo", diz o substituto. Por outro lado, para compensar os desfalques, PC Gusmão terá a volta do atacante Alecsandro, que não estava inscrito na Sul-Americana. O Cruzeiro ocupa a 12.ª colocação na tabela de classificação, com 40 pontos ganhos.