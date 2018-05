Cruzeiro espera novo exame para definir futuro de Jóbson

O caso de doping foi anunciado nesta quinta-feira. Destaque do Botafogo neste Brasileirão, o atleta se submeteu ao teste após o jogo em que o time carioca derrotou o Coritiba por 2 a 0 no Engenhão, no dia 8 de novembro, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador poderá receber uma punição máxima de dois anos de suspensão. No entanto, ele terá direito a uma contraprova. Caso o novo exame confirme o uso de cocaína, Jóbson não será contratado pelo Cruzeiro, clube para o qual iria se transferir ao fim do empréstimo com o Botafogo, no final do ano.

Em nota, o clube mineiro esclareceu que o negócio, ainda verbal, poderá ser desfeito. "Diante do fato divulgado envolvendo o atleta, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube vai aguardar a divulgação da contraprova e a defesa do jogador para que possa se manifestar".

O clube também explicou que a negociação só poderá efetivada em janeiro. "Nas últimas semanas um grupo de investidor e o clube chegaram a um acordo verbal para a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador junto ao Brasiliense. A transação seria oficializada em janeiro". De acordo com a nota, a diretoria ainda não pagou nenhuma parcela do valor acertado com o Brasiliense, clube ao qual pertence Jóbson.