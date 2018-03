Cruzeiro espera por Alex para ir à 5ª final O Cruzeiro conta com o meia Alex para chegar nesta quarta-feira à sua quinta final da Copa do Brasil. A principal estrela do time celeste não foi confirmada na partida das 21h40, no Mineirão, contra o Goiás, mas participou nesta terça normalmente do treinamento tático realizado na Toca da Raposa. Segundo o médico Sérgio Freire, a contratura no músculo adutor da coxa direita que tirou o jogador da partida contra o Vitória, em Salvador, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, já está cicatrizada. Apesar disso, sua escalação dependerá de um teste físico antes do jogo. Alex, contudo, confia que estará em campo. "Estou na expectativa de poder jogar." A ausência do meia no jogo do Barradão foi apontada como um dos motivos da má apresentação da equipe, que perdeu por 2 a 1 para o time baiano, encerrando uma invencibilidade de 36 jogos. O técnico Vanderlei Luxemburgo procurou rechaçar a idéia de vincular a derrota à ausência de Alex e preferiu direcionar a concentração da equipe para o jogo desta noite. Apesar da situação confortável - o Cruzeiro venceu o primeiro confronto em Goiânia, por 3 a 2, e pode perder até por 1 a 0 ou 2 a 1 que garante uma vaga na final - o treinador recomenda cautela e procurou evitar o clima de "já ganhou". Luxemburgo espera também poder contar com o meio-campista Sandro, que a exemplo de Alex também se recupera de uma lesão e nesta terça-feira treinou normalmente. Na zaga, o treinador já sabe que terá o retorno de Edu Dracena, que não jogou contra o Vitória por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Campeão da Copa do Brasil em 1993, 1996 e 2000, e vice em 1998, o clube mineiro espera chegar à quinta decisão e ter a chance de alcançar o feito do Grêmio, que já conquistou quatro títulos da competição, disputada desde 1989.