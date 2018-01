Cruzeiro espera retranca do Juventude Depois de viver uma semana bastante atribulada fora de campo, o Cruzeiro recebe neste domingo, às 18 horas, no Mineirão, o Juventude, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com folga da competição, com 12 pontos à frente do Santos, segundo colocado, o time mineiro encara a equipe gaúcha sem três titulares. O zagueiro Cris e o volante Maldonado receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. O atacante colombiano Aristizábal, com uma entorse no joelho direito, foi novamente vetado pelos médicos do clube. Para o seu lugar, o técnico Vanderlei Luxemburgo confirmou a entrada de Márcio Nobre, que durante a semana foi acusado por Atlético-MG e Flamengo de atuar em situação irregular. A equipe alvinegra e o rubro-negro carioca requisitaram os pontos das recentes derrotas para o Cruzeiro, mas tiveram os pedidos indeferidos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter. Para as vagas de Cris e Maldonado, o treinador optou, respectivamente, por Thiago e Felipe Melo. Em meio às discussões de bastidores que nos últimos dias movimentaram o ambiente na Toca da Raposa II - incluindo a polêmica envolvendo a cotovelada do zagueiro Edu Dracena no atacante Alex Alves, durante o clássico mineiro, no último domingo - Luxemburgo garantiu que os jogadores continuam concentrados na conquista do Brasileiro. "O grupo está com a competição na cabeça e a conquista do campeonato na cabeça." O técnico cruzeirense espera por um adversário atuando fechado no Mineirão. "Eles vão dificultar bastante para a gente.?