Cruzeiro espera Sorin na terça-feira Depois de um período de pouco mais de dois anos longe da Toca da Raposa, o lateral-esquerdo Sorín deverá ser reintegrado ao Cruzeiro no início da próxima semana. Como o jogador argentino não aceitou se transferir para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o presidente do clube mineiro, Alvimar de Oliveira Costa, confirmou que ele retornará a Belo Horizonte e será apresentado na terça-feira, caso não surja nenhuma nova proposta neste período. Sorín está em Buenos Aires servindo à seleção argentina, que na próxima segunda-feira enfrenta o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. "Não acontecendo a transferência para o exterior do Sorín, é praticamente certo que ele fique no Cruzeiro para disputar o Campeonato Brasileiro", disse Alvimar. O Cruzeiro é dono de 50% dos direitos econômicos e federativos do jogador. A outra metade pertence ao fundo de investimento norte-americano Hicks Muse Tate & Furst (HMTF), que se comprometeu a bancar metade do salário do atleta, estimado entre US$ 75 mil e US$ 80 mil. O clube ucraniano apresentou uma proposta oficial de US$ 2,3 milhões pelo lateral à diretoria celeste. Mas, com a alegação de que o mercado não é vantajoso para sua carreira, Sorín descartou a transferência. O prazo para que algum clube europeu se dispusesse a adquirir os direitos do jogador se encerrou na terça-feira. O Cruzeiro não pretende mais emprestá-lo. Sobre uma eventual transferência para o Corinthians - que teria interesse no atleta -, o presidente do clube mineiro a considera bastante remota tal hipótese. "Eu não acredito que o Corinthians teria caixa para pagar R$ 2,3 milhões ao Cruzeiro e não acredito que o Corinthians teria condições de pagar o salário ao jogador". O próprio Sorín declarou hoje a uma rede de TV que não tem interesse em jogar em outro clube no Brasil que não seja o Cruzeiro. No período em que esteve no clube celeste (2000 a 2002), o argentino foi o grande ídolo da torcida celeste. Participou de 111 jogos, marcou 17 gols e ajudou o Cruzeiro a conquistar os títulos da Copa do Brasil (2000) e o bicampeonato da Sul-Minas (2001 e 2002). Sorín deixou o Cruzeiro para se transferir para a Lazio, da Itália. Depois passou pelo Barcelona, da Espanha, e atuou por último na equipe francesa do Paris Saint-Germain.