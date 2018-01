Cruzeiro espera ter Jussiê na decisão O técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio, pode ter ganhado mais um problema para escalar a equipe que começa a decidir o título da Sul-Minas contra o Atlético-PR, no fim de semana, na Arena da Baixada. No treino de quarta-feira, o atacante Jussiê, um dos destaques do time no empate por 1 a 1 seguido de vitória nos pênaltis contra o Atlético-MG, domingo passado - jogo em que o Cruzeiro garantiu a vaga na final - sofreu uma pancada no joelho direito. Nesta quinta pela manhã, Jussiê não treinou, reclamando dor no local. A previsão dos médicos é de que o jogador esteja apto para o primeiro confronto com o Furacão paranaense, já que a lesão teria sido superficial. Mas, se o diagnóstico não se confirmar e a situação for mais grave, Marco Aurélio ficará sem três dos quatro atacantes que tem colocado em campo. É que Alessandro, utilizado contra o Atlético ao lado de Edílson, cumpre suspensão e Joãozinho ainda se recupera de contusão e está praticamente fora dos planos. A opção mais provável seria escalar o meia Jorge Wagner, que atuaria mais adiantado, na vaga de Jussiê e Fábio Júnior na frente, ao lado de Edílson. "Temos bastante tempo ainda para resolver essa situação", disse. Outro desfalque do time ara o jogo de ida é o zagueiro Cris, que pegou dois jogos de suspensão no STJD pela expulsão contra o Atlético-MG, na primeira partida das semifinais. O substituto, no entanto, já está definido: Marcelo Batatais, compondo o setor com Luisão.