Cruzeiro está pronto para ser campeão Foi pela astúcia administrativa de um de seus dirigentes nos anos 40 que a raposa foi eleita por um cartunista da época mascote do Cruzeiro. Presidente de 42 a 47, Mário Grosso era considerado exemplo de esperteza na negociação de jogadores e atribui-se a ele a introdução da gestão profissional que hoje caracteriza o clube. O Cruzeiro está perto do inédito título brasileiro, que poderá coroar a preparação iniciada logo após a eliminação no campeonato de 2002 e consagrar uma década de triunfos. Se vencer o Paraná Clube hoje, em Curitiba, e o Santos perder do Fluminense, na Vila, será campeão com três rodadas de antecedência. "No dia em que fomos eliminados do Brasileirão de 2002, a diretoria se sentou com o técnico (Vanderlei Luxemburgo) e começou a traçar o projeto deste ano", recorda o vice-presidente de Futebol, Zezé Perrella. O dirigente acreditava que a mudança da fórmula de disputa beneficiaria a equipe que melhor se preparasse para a competição. "O Cruzeiro se preparou pensando nisso." Observa que as disputas eliminatórias nem sempre premiam os times mais regulares. "No mata-mata, a estrutura pesa muito pouco." Pelos cálculos de Perrella, o Cruzeiro gastou R$ 4 milhões para montar a equipe, investimento considerado baixo perto das fábulas que envolviam negociações no futebol brasileiro. Os dirigentes confiaram nas indicações de Luxemburgo e trouxeram para a Toca da Raposa II jogadores como o lateral-direito Maurinho, o zagueiro Edu Dracena e os atacantes Deivid - que no meio do campeonato foi para o Bordeuax, da França - e Aristizábal. Enquanto o maior rival, o Atlético-MG ameaçava jogar o Campeonato Mineiro só com reservas, o Cruzeiro apostou na competição como preparação para o Brasileiro e conquistou o título de forma invicta. Outros atletas chegaram, como o chileno Maldonado e o veterano Zinho. "Conseguimos quase todos os jogadores que Luxemburgo pediu", ressalta o dirigente. "Para a posição dos que tinham potencial de venda, procuramos trazer reservas à altura. Não tivemos problemas de reposição", diz Perrella, para quem não existe "jogador inegociável". Além de Deivid, então artilheiro, com 15 gols, o Cruzeiro perdeu atletas importantes durante o Campeonato, como o zagueiro Luisão (Benfica) e o atacante Jussiê (Kashima Reysol). A diretoria chegou a temer um desmanche. Principalmente, que o meia Alex, destaque do time, seguisse os passos de estrelas como Kaká, do São Paulo, negociado com o Milan, da Itália. Dono de seus direitos, Alex teria recebido propostas do exterior, negadas oficialmente. "Casa" - Perrella argumenta que o Cruzeiro, que paga em dia e tem uma estrutura invejável, se transformou em atrativo para os atletas que atuam no País, principalmente após o fim da chamada Lei do Passe. "Acertei ao ficar no Brasil", diz Maldonado, que teve proposta do Brescia quando deixou o São Paulo. O imponente centro de treinamento impressiona. Com 86 mil metros quadrados, a Toca da Raposa II abriga quatro campos oficiais de treino, um hotel com 17 apartamentos, escritórios administrativos, refeitório, salão de jogos, cinema, centro médico e fisioterápico, moderna academia de musculação, piscina térmica coberta, saunas e vestiários. "Estou mais em casa aqui do que em casa", exagera o zagueiro Cris. O Cruzeiro inaugurou a nova sede administrativa este ano, um prédio de oito andares e linhas arrojadas, no centro de Belo Horizonte, que custou R$ 6 milhões. "Nos últimos oito anos, nosso patrimônio cresceu cerca de R$ 70 milhões", garante Perrella. O clube possui, ainda, a Toca da Raposa I - que nos anos 80 serviu de centro de treinamento da seleção -, uma sede campestre e outra urbana. Até o fim da atual gestão, os dirigentes pretendem iniciar a construção de um estádio próprio, para 50 mil pessoas. Para isso, dependem de parcerias. "O Cruzeiro está no nível dos times europeus", diz Cris, que no segundo semestre voltou ao clube após passar pelo Bayer Leverkusen. "O Cruzeiro sempre pensou lá na frente, sempre se planejou para a temporada inteira e a estrutura ajuda muito. Com certeza, o título coroaria o trabalho." Luxemburgo evita falar sobre esses assuntos para não passar a impressão de que o time já conta com a conquista. "Depois do título, podemos falar sobre o que vocês quiserem, estrutura, preparação... Se amanhã não formos campeões, foi tudo para o espaço".