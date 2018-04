Cruzeiro está próximo de acerto com o meia Roger

Para minimizar a iminente saída do atacante Kléber, que está sendo negociado com o Porto, a diretoria do Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que está perto de um acerto com o meia Roger, que defendia o Al-Sailiya, do Catar.

A informação sobre a negociação foi dada primeiramente pelo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Gustavo Perrella - filho do presidente Zezé Perrella -, por meio de seu microblog Twitter.

Com 31 anos, Roger foi revelado pelo Fluminense, onde começou a carreira profissional em 1999. Além do clube tricolor carioca, o meia defendeu Corinthians, Flamengo e Grêmio no futebol brasileiro - atuou também pelo Benfica, de Portugal.